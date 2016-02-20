T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Lavrov-Kerry Suriye krizini görüştü

Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları, Suriye’de ateşkes olasılığını görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptı. Lavrov’un görüşmede Türkiye’yi Suriye’de provokatif eylemlerde bulunmakla suçladığı belirtildi.

20 Şubat 2016 19:57


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye krizini ele aldı.

Lavrov ve Kerry'nin, Suriye'de ateşkesi garanti altına almak için Rusya-ABD askeri koordinasyonu gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İki Dışişleri Bakanı, terörist gruplarla mücadele için yapılan operasyonlar hariç bir ateşkesin nasıl sağlanabileceğini değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un telefon görüşmesinde Türkiye'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak provokatif eylemlerde bulunmakla suçladığı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusyaABD Dışişleri Bakanları SuriyeTürkiye SuriyeDışişleri Bakanı Sergey LavrovABD Dışişleri Bakanı John KerrySuriyeKerry SuriyeRusya-ABDDışişleri BakanıDışişleri BakanlığıLavrovDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24