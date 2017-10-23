Lavrov: Irak ve IKBY arasında savaş çıkmamasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kimliklerini pekiştirme arzusunu anladıklarını ancak bunun Bağdat yönetimiyle diyalog halinde yapılması gerektiğini söyledi. Lavrov, Rusya'nın Bağdat ve IKBY arasında savaş çıkmamasını umduğunu da ifade etti.

Moskova'da Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Kürt halkının kimliklerini pekiştirme arzusunu anlıyoruz. Ancak bu arzunun sadece Bağdat yönetimiyle diyalog içinde gerçekleştirilmesini doğru buluyoruz. Bunun yanında Kürt sorununun bölgesel ölçekteki önemi ile bölgede yeni istikrarsızlık kaynakları oluşturulmaması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

"Irak'taki tüm siyasi temsilcilerle temas kuruyoruz"

Sputnik'in haberine göre, Iraklı Kürtler arasında farklı siyasi akımlar olduğunu da kaydeden Lavrov, Irak'taki tüm siyasi temsilcilerle temas kurduklarını ve Moskova'nın tutumunu anlattıklarını kaydetti.

"Erbil başkonsolosluğumuz çalışmaya devam ediyor"

Lavrov, basın toplantısında Rusya'nın Erbil Başkonsolosluğu'nu kapatmayı reddettiğine dair haberleri de yorumladı.

Basında yer alan haberleri provokasyon olarak nitelendiren Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın Erbil Başkonsolosluğu, diğer ülkelerin başkonsoloslukları gibi çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca başkonsolosluğumuzun Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne bağlı olduğunu hatırlatmak isterim."

Lavrov, Rusya'nın Bağdat ve IKBY arasında savaş çıkmamasını umduğunu da ifade etti.

"Rus iş dünyası, Irak ve IKBY'deki faaliyetlerini genişletmek istiyor"

Öte yandan Lavrov, Rus iş dünyasının Irak ve IKBY'deki faaliyetlerini artırmaya ilgi duyduğunu belirtti.

Lavrov, "Rus şirketleri, IKBY ile ekonomik işbirliğini artırmaya ilgi duyuyor ve hem Irak hem de Irak'ın bir parçası olan IKBY genelindeki faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor" diye konuştu.