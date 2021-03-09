Lavrov ile Çavuşoğlu yarın Katar'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un yarın Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geleceği belirtildi.
Rusya Dışişleri yetkililer, Lavrov’un Ortadoğu turu kapsamında yarın Türk mevkidaşı ile bir araya geleceğini söyledi. Söz konusu görüşmenin Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşeceği belirtildi. Rus yetkilileri görüşmeye dair başka ayrıntı paylaşmadı.
Doha’daki görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Akkuyu nükleer güç santralinin üçüncü reaktörünün temel atma törenine video-konferans yöntemiyle katılacakları güne denk gelecek.