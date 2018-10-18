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Dünya

Lavrov: İdlib'den ağır silahlar çıkartılıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de bulunan silahsız bölgeden ağır silahların çıkartıldığını, Ankara’nın muhalifleri işbirliğine ikna etmeye çalıştığını duyurdu

18 Ekim 2018 19:40

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de bulunan silahsız bölgeden ağır silahların çıkartıldığını, Ankara’nın muhalifleri işbirliğine ikna etmeye çalıştığını duyurdu.
Lavrov, Soçi anlaşmalarının yerine getirildiğini söyledi ve ekledi, \"Silahsız alan İdlib’de bu bölgenin çevresinde kuruluyor, ağır silahlar çıkartılıyor. Türk partnerlerimiz muhaliflerle aktif şekilde çalışıyorlar ve onları işbirliğine ikna etmek için çabalıyorlar. Böyle bir işbirliği yürütülüyor. Bunu dikkatle takip edeceğiz.”

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