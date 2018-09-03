Lavrov: İdlib'de olanlara sonsuza kadar tahammül etmek imkansız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin operasyon hazırılığı yaptığı İdlib kentindeki duruma sonsuza kadar müsamaha gösterilemeyeceğini söyledi. Lavrov, teröristlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etti.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, İdlib’deki ateşkes rejiminin sürekli ihlal edildiğini ve iki aydan fazladır bölgeden Suriye ordusu mevzilerine ateş açıldığını söyledi.

Lavrov "İdlib’den Suriye ordusu mevzilerine baskın girişimleri dahi var. Hmeymim’deki üssümüze saldırmak amacıyla bölgeden çok fazla insansız hava aracı (İHA) gönderiliyor" dedi.

"Türk ve İranlı mevkidaşlarımızla çalışıyoruz"

Sputnik'te yer alan habere göre, Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı için gönderilen 50’den fazla İHA’yı vurduklarını belirten Lavrov "Bu duruma sonsuza kadar tahammül etmek imkânsız. Türk mevkidaşlarımızla, Suriye hükümetiyle, Astana formatının katılımcıları olarak İranlı mevkidaşlarımızla karada teröristlerle normal silahlı muhalifleri ayırmak ve bu arada sivillerin zarar görmemesi için aktif şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Askerlerin de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Lavrov, teröristlerin Suriye’de yeri olmadığını, Suriye ordusunun teröristleri topraklarından atmak için her türlü hakka sahip olduğunu vurguladı.