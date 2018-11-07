Lavrov: Gerçekler NATO'yu Rusya ile görüşmeye zorlayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO’ya ordular arasında tam teşekküllü diyaloğu sürdürme teklifinde bulunduğunu, bir gün bu gerçeğin NATO’yu bunu yapmaya zorlayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Madrid’e iş ziyareti sırasında, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile görüştü.

Lavrov yaptığı açıklamada, “NATO’lu komşularımızın askeri altyapısını ve askeri varlığını Rusya Federasyonu sınırlarında oluşturmaya yönelik attıkları tüm adımlar cevapsız kalmayacak, askeri teknik önlemler alacağız” dedi.

Lavrov ayrıca, bu durumun Moskova’nın krizi arttırmak istediği anlamına gelmediğini belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tam tersine, NATO’lu meslektaşlarımıza durumu hafifletmekle ilgilendiğimizin, pratik eylemlere başlanması ve iki taraf arasında normal, tam teşekküllü temas kurma yönündeki isteğimizi garanti ediyoruz. NATO maalesef bu tür görüşmeden kaçınıyor, ama bence hayat onları bunu yapmaya zorlayacak.”