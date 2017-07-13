Lavrov: Esad'ı desteklemiyoruz, BMGK kararlarına bağlıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek çıkmadığını, Suriye'nin ve liderinin kaderine ancak Suriye halkının karar verebileceğini ifade etti. Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına bağlı kalmaya devam ettiklerini de vurguladı.

Berlin'de Körber Vakfı'nda konuşan Lavrov, "Biz Esad'ı desteklemiyoruz, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına bağlıyız. Söz konusu kararlarda, Suriye halkının kaderini sadece Suriye halkının çözebileceği net olarak belirtilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'daki seçimlere müdahale etmekle suçlanmasının yıkıcı bir yaklaşım olduğunu söyleyen Lavrov, diğer yandan “Rusya'nın diğer ülkelerin kaderlerini belirleyecek bir ülke olarak görülmesinin gurur okşayıcı olduğunu” kaydetti

Batı'ya Ukrayna çağrısı

Lavrov, Batılı ülkelere, Ukrayna'yı Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında seçim yapma konumuna getirmeme çağrısı yaptı.

Rus diplomat, "Ukrayna ile iyi komşuluk ilişkileri istiyoruz ve ‘Doğu Ortaklığı' dâhil birçok programı oluşturan Batılı ortaklarımızı, Ukrayna'yı ve diğer ülkeleri şu veya bu tarafı seçecek duruma getirmemelerine çağırıyoruz" diye konuştu.

'Doğu Ortaklığı', AB'nin doğu komşuları Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile yakınlaşmasına yönelik siyasi bir girişim.

"Rusya, yaptırımların kaldırılması konusunda görüşmelere girmeyecek"

Lavrov, Rusya'nın kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelere girmeyeceğini de belirtti.

Lavrov, "Açıkça belli olsa da bir kez daha hatırlatayım, yaptırımlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ayrıcalığı olup, BMGK tarafından uluslararası barış ve güvenliğin korunması için kullanılıyor. Bir kez daha yaptırımların kaldırılması ile ilgili bazı koşullar konusundaki görüşmelere girmeyeceğimizi teyit etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Batı'nın terörle ortak mücadele potansiyeli muazzam"

Rusya ve Batı dünyasının uluslararası terörle mücadele konusunda ortak çalışma potansiyelinin muazzam olduğunu söyleyen Lavrov, en önemli hususunsa bu potansiyelin doğru kullanılabilmesi olduğunu vurguladı.

Rus diplomat, "Avrupa ile Rusya'nın ticaretten enerjiye birçok çeşitli alanda ve terörizmle ortak mücadele konusunda muazzam bir barışçıl işbirliği potansiyeli olduğundan yola çıkıyoruz. En önemlisi, bu potansiyeli doğru bir şekilde kullanabilmek" diye konuştu.

"Rusya'nın ülkelerin kaderlerini belirleyici olarak görülmesi gurur okşayıcı"

Rusya'nın Avrupa'daki seçimlere müdahale etmekle suçlanmasının yıkıcı bir yaklaşım olduğunu söyleyen Lavrov, öte yandan Rusya'nın diğer ülkelerin kaderlerini belirleyecek bir ülke olarak görülmesinin gurur okşayıcı olduğunu kaydetti.

Lavrov, "Tabii ki, dünyanın, ABD'nin ve Almanya'nın kaderini belirleyebilecek bir ülke olarak tanıtılmamız, gururumuzu okşadı" diye konuştu.