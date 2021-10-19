Lavrov: Dünya beşten büyüktür diyen Erdoğan'la aynı fikirdeyim

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de Uluslararası Valday Kulübü toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde yinelediği "Dünya Beş'ten Büyüktür" ifadesine ilişkin düşüncelerini sorması üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belagati iyi biliniyor. Farklı konularda özgür bir şekilde fikirlerini söylüyor. Ona katılıyorum. BMGK'nın beş daimi üyesinin dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığı konusunda onunla aynı fikirdeyim" dedi.

Küresel çatışmadan kaçınılmanın 75 yıl içinde yapılabildiğine işaret eden Lavrov, "Bu durumun devam edeceğini umuyorum. BM ile BMGK'nin yeni gerçeklere uyarlanmasına ihtiyaç var. Çünkü dünyada BM kurulduğunda olduğu gibi 50 ülke yok. BMGK'nin 12'den 15 üyeye genişletildiğinde olduğu gibi 70 ülke yok. Şimdi çok daha fazlası, 193 üyesi var" diye konuştu.

"Gelişmekte olan ülkeler BMGK'de temsillerinin artırılmasını istemekte haklı"