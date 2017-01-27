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Deutsche Welle

Lavrov: Cenevre görüşmeleri ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cenevre’de gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin şubat sonuna ertelendiğini açıkladı.

27 Ocak 2017 15:05

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin şubat ayı sonuna ertelendiğini açıkladı. Bakan, görüşmelerin ertelenme nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle biraraya gelen Lavrov, Rus Haber Ajansı Interfax'a verdiği demeçte, aylardır Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir Suriye görüşmesinin gerçekleştirilmemesinin ‘'kabul edilemez'' olduğunu söyleyerek BM'yi eleştirdi.

Türkiye ve İran'la işbirliği açıklaması

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Suriye konusunda Türkiye ve İran'la uzun soluklu bir işbirliği umut ettiğini söyledi.

Astana görüşmeleri sonrası yapılan ortak açıklamada Suriye'de yaklaşık bir aydır devam eden ateşkesin kalıcı bir hale getirilmesi için Türkiye, Rusya ve İran tarafından üçlü bir mekanizma kurulması konusunda mutabakata varıldığı belirtilmişti. Türkiye Suriye'de muhalif grupları desteklerken, Rusya ve İran Suriye hükümetine destek veriyor.

Lavrov: Astana bir başarıydı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğunda düzenlenen Suriye görüşmelerine silahlı muhalif gruplar ile Suriye hükümetinin katılmasını bir başarı olarak değerlendirmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ihtiyaç halinde gelecekte bu görüşmelerin tekrarlanabileceğini açıklamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/AP/AFP/SÖ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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