Lavrov: Birçok ülke Rusya'yı istikrar garantörü olarak görüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin Rusya’yı küresel istikrarın doğal garantörü olarak gördüğünü belirtti.

Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle meslektaşlarına tebrik mektubunu yazan Lavrov, "Ülkelerin büyük çoğunluğu Rusya'yı küresel istikrarın doğal garantörü ve devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun üstünlüğü, BM'nin merkez rolü, ülkelerin egemen eşitliği, halkların kimliğine saygı ve halkların gelişim yollarını seçme hakkı gibi temel ilkelerinin savunucusu olarak görüyor" dedi.

"Politikamız Rusya toplumunun desteğine dayanıyor"

Rusya'nın günümüzde, tüm kıtalardaki çok sayıda yabancı partnerle farklı alanlardaki yapıcı işbirliğini geliştirerek ülkenin dinamik iç gelişimi için olumlu dış koşulların oluşturulmasına katkıda bulduğunu anlatan Lavrov, ayrıca "terörist tehditler ve diğer küresel zorluklar karşısında tüm dünya toplumunun çabalarını birleştirmeyi" amaçlayan yapıcı gündemi teşvik ettiklerini kaydetti.

Lavrov, "Bizim dünya işlerindeki bağımsız, ulusal çıkarları karşılayan politikamız Rusya toplumunun desteğine dayanıyor. Hiçbir tehdit ve baskı, bu politikamızı gözden geçirmemize yol açamaz" diye ekledi.