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Dünya
BBC Türkçe

Lavrov, Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u ağırladı. Görüşme sonrası Lavrov, 'Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri'ne odaklanıldığını, Rusya'ya yaptırımların ele alınmadığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u ağırladı.

Oval Ofis'te gerçekleşen görüşme sonrası Lavrov, 'Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri'ne odaklanıldığını, Rusya'ya yaptırımların ele alınmadığını söyledi.

Rus bakan, Trump'ın Washington ile Moskova arasında karşılıklı fayda sağlanabilecek, iş odaklı, pragmatik ilişkiler kurulması arzusunu dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump da görüşme için "çok, çok iyi" ifadesini kullanıp Suriye'deki savaşın sona erdirilmesinde ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Trump, "Çok, çok iyi bir görüşmeydi. (Suriye'de) ölümleri durduracağız" dedi.

Lavrov'un ziyareti, Trump'ın göreve başladıktan sonra bir Rus devlet yetkilisi ile yapacağı en üst düzey buluşma olma özelliğini taşıyor.

4 yıl sonra ilk kez Washington'ı ziyaret eden Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li meslektaşı Rex Tillerson ile de bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmazken, bir basın mensubunun FBI Başkanı James Comey'in kovulmasını sorması üzerine Lavrov, "Kovuldu mu? Dalga geçiyorsunuz" karşılığını verdi.

Görüşmeler Amerika'da Rusya eksenli devam eden tartışmaların hararetlendiği bir zamana denk gelmesi açısından da önemliydi.

Ziyarette gündeme gelen 'Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri', Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan bir mutabakattı.

Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan bu anlaşmaya taraf değil.

Washington, İran'ın garantörlüğü nedeniyle anlaşmaya "oldukça mesafeli" yaklaşıyor.

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