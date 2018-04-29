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BBC Türkçe

Lavrov, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u ağırlamaya hazırlanıyor. Görüşme, Amerika'da Rusya eksenli devam eden tartışmaların FBI Başkanı Comey'nin kovulması ile iyice hararetlendiği bir zamana denk gelm

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Oval Ofis'te Türkiye saati ile 16:30'da gerçekleşecek olan görüşme, Trump'ın göreve başladıktan sonra bir Rus devlet yetkilisi ile yapacağı en üst düzey buluşma olma özelliğini taşıyor.

4 yıl sonra ilk kez Washington'a gelecek olan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li meslektaşı Rex Tillerson ile de biraraya gelecek.

Görüşmeler Amerika'da Rusya eksenli devam eden tartışmaların hararetlendiği bir zamana denk gelmesi açısından da önem taşıyor.

Lavrov'un Washington ziyaretinde Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan "Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri" anlaşmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan bu anlaşmaya taraf değil.

Washington, İran'ın garantörlüğü nedeniyle anlaşmaya "oldukça mesafeli" yaklaşıyor.

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