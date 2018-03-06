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Dünya

Lavrov Batı'yı El Nusra'yı korumaya çalışmakla suçladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Suriye’de El Nusra terör örgütünü korumaya çalıştığına ilişkin kanıtları olduğunu söyledi

06 Mart 2018 13:52

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Suriye’de El Nusra terör örgütünü korumaya çalıştığına ilişkin kanıtları olduğunu söyledi.
Lavrov basın toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin şu anda ismini değiştirmekte olan El Nusra’yı korumaya çalışarak Şam’da rejimi değiştirmeye çalıştıklarına ilişkin kanıtlarımız var” dedi ve Rusya’nın, Suriye halkının ve Suriye’nin yasal hükümeti karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirerek teröristlerle mücadele etmeye devam ettiğini belirtti.
Lavrov, “BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 numaralı kararının uygulandığı süre zarfında teröristlere karşı tamamen yasal olarak mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

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