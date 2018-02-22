Lavrov: Batılı ülkeler, Suriye'de B planını uygulamaya koymaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsveç ve Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Suriye'de insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısı ile ilgili açıklamada bulundu. Lavrov, Batılı ülkelerin, Suriye'de B planını uygulamaya koymak istediğini ileri sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı İvitsa Daçiç ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Tasarının amacı, sivil halka gerçekten yardım etmek değil. Tasarının amacı, odak noktasını, Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ndeki başarıyı esas alarak Cenevre görüşmelerini hemen başlatma gerekliliğinden, B planını devreye sokmak için, Suriye hükümetine yönelik suçlamalara, bilhassa da iktidarı devirmeye kaydırmaktır" ifadelerini kullandı.