Lavrov: Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalni olayına sarıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yıllık düzenlediği basın toplantısında, dün Rusya'ya döndükten sonra gözaltına alınan ve yazın zehirlenerek Almanya'da tedavi gören Aleksey Navalni'yle ilgili olarak "Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalni olayına sarıldı" dedi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dünya genelindeki gelişmeleri ve Rusya'nın durumunu değerlendirdiği yıllık basın toplantısını düzenliyor.

Lavrov, basın toplantısında geçen yaz zehirlenerek Almanya'da tedavi gören ve dün Rusya'da gözaltına alınan muhalif lider Navalni'nin durumuna dünyadan gelen tepkilere şöyle tepki verdi:

"Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalni olayına sarıldı. Batı, Rusya’ya dayanaksız bir biçimde yönelttiği hiçbir suçlamanın altını doldurmak için şimdiye dek kanıt sunabilmiş değil."

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Navalni'nin Rusya Federasyonu’na dönüşünün haberlerine nasıl sarıldıklarını gördük, fotokopi makinasından çıkmışa benzer yorumlar birbirini izledi. Bu yorumlar neşe içinde yapıldı, zira bu durum, Batılı siyasetçilerin dikkatleri liberal kalkınma modelinin içinde bulunduğu derin krizden başka yöne çekmelerine olanak veriyordu.”

"ABD’deki olaylar gösterdi ki anayasa, teknoloji devlerinin umrunda değil"

Lavrov, ABD'de Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak kapatılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Tanık olduğumuz son olaylar gösterdi ki kendi teknoloji imparatorluklarını yaratmış olan küçük bir grup insan, ülkelerinde hangi haklara sahip olduklarını bilmek dahi istemiyor. ‘Şirket kuralları’ ismi altında kendi haklarını belirliyorlar ve ülkelerinin anayasalarını biraz bile umursamıyorlar. Bunu, ABD’de açıkça gördük. Bu durum tabii ki ciddi anlamda endişe verici."

Lavrov Karabağ’a ilişkin, “Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım’da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın değerlendirmesi bu yönce” değerlendirmesini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti: “Karabağ’ın statüsünden, 9 Kasım anlaşmasında kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ’ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu.

Ermenistan’ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. On yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ’ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı, halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu.”

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı 9 Kasım’da yapılan anlaşamaya ilişkin bir başka soru karşısında, “Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu anlaşmasının gizli bir eki yoktur” dedi

Lavrov, “Rus askeri yetkililer, Karabağ’da esir değişimi için Ermenistan ve Azerbaycanlı meslektaşları ile iletişim içindeler” açıklamasını da yaptı.

"Çavuşoğlu yakında Moskova'ya gelecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakında başkent Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Yakında bir dizi ülkenin temsilcilerinin Rusya’yı ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Lavrov, bunlardan birinin Çavuşoğlu olduğunu belirtti, ancak ziyaret hakkında detay vermedi.

Ayrıntılar geliyor....