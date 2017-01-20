Lavrov: Astana için olumlu işaretler görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerini, Cenevre müzakerelerinin çerçevesinin oluşturulması açısından önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Pazartesi günü Astana’da başlayacak Suriye barış görüşmelerine ilişkin Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Lavrov, Rusya’nın barış görüşmeleri sürecinde pozitif işaretler tespit ettiğini kaydetti. Lavrov, Kazakistan’ın başkentinde yapılacak görüşmeleri, Cenevre barış müzakerelerinin çerçevesinin oluşturulması açısından önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Lavrov, Astana barış görüşmelerine davet edilen yeni Washington yönetimine ilişkin olarak da Moskova’nın ABD ile yapıcı bir diyalog için kendi payına düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

ABD: Daveti gözden geçiriyoruz

Reuters haber ajansına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise perşembe günü yaptığı açıklamada “Davet elimize ulaştı ve şu an gözden geçiriyoruz” diye konuştu.

İran ise hafta başında yaptığı açıklamada Kazakistan’ın başkentinde yapılacak Suriye barış görüşmelerinde ABD’yi istemediklerini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD’nin katılmasına karşıyız ve onları biz davet etmedik" demişti.

Gözlemevi: Fetih El Şam'a yönelik hava saldırısı

Diğer yandan muhaliflere yakınlığı ile bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, perşembe günü Suriye’nin kuzey batısında düzenlenen bir hava saldırısında Fetih El Şam Cephesi adlı cihatçı gruba mensup 40’dan fazla kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Grup, geçen yıl resmen El Kaide’den ayrılmadan önce kendini El Nusra Cephesi olarak adlandırıyordu.

Gözlemevinden yapılan açıklamada, hava saldırısının Halep’in batısında muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgedeki Fetih El Şam üssünü hedef aldığı kaydedildi. Ancak saldırının, Rus ya da ABD savaş uçaklarından hangisi tarafından gerçekleştirildiğinin henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

23 Ocak pazartesi günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak Suriye barış görüşmeleri Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde düzenleniyor. ABD, Suriye krizinin patlak vermesinden bu yana yaklaşık 6 yıldır organize edilen barış görüşmelerinde ilk kez merkezi bir rol almıyor.

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Reuters, BD/BK