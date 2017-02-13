Lavrov: Astana görüşmelerinin ikinci turu 15-16 Şubat'ta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye görüşmelerinin ikinci turunun düzenleneceğini teyit etti. Görüşmelerin 15 ve 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Bakan Lavrov pazartesi günü Moskova'da yaptığı açıklamada, ilk turu 23-24 Ocak'ta Astana'da gerçekleşen Suriye görüşmelerinin "ilk müzakerelerle aynı ortamda gerçekleşmesinin öngörüldüğünü" söyledi.

Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise, yeni görüşmeler kapsamında öncelikli olarak Suriye'deki kırılgan ateşkesin masaya yatırılacağını söyledi. Bogdanov, garantör devletler Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcilerine ek olarak Ürdün'ün de görüşmelere temsilci göndereceğini belirtti. Astana'ya aynı şekilde ABD'nin de temsilci göndermesi bekleniyor.

Cenevre de 20 Şubat'ta

Görüşmelere BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da davet edildi. Astana görüşmelerinin ikinci turu, BM arabulucuğuyla 20 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan görüşmelerden hemen önce yapılacak.

Suriye'deki muhalif gruplardansa görüşmelere katılım katılmayacaklarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Suriye hükümeti ve silahlı muhalefetin temsilcileri Kazakistan'da gerçekleşen görüşmelerin ilk turuna katılım sağlamıştı. Rusya, Türkiye ve İran'ın arabulucuğuyla gerçekleşen müzakerelerden elle tutulur bir sonuç çıkmamıştı.

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dpa/DW, BÜ/BÖ