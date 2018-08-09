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Lavrov, Ankara'da Çavuşoğlu ile görüşecek

İki bakan, 13-14 Ağustos'ta Ankara'da görüşecek

09 Ağustos 2018 18:27

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 13-14 Ağustos’ta Ankara’ya gelerek Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Ankara'da büyükelçiler ve daimi temsilcilerin de hazır bulanacağı bir toplantıya katılacağını açıkladı.

Zaharova, "Lavrov, Türk Dışişleri Bakanı'nın şubat ayında yaptığı davet üzerine 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan, Türkiye'nin büyükelçilerinin ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcilerinin hazır bulunacağı bir toplantıya katılacak ve bir konuşma yapacak" dedi.

Görüşmede Suriye'deki son durumun da gündemde olacağı öğrenildi.

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