Lavrov: Afrin, Türkiye ve Suriye arasında doğrudan diyalog yoluyla çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'deki durumun Türkiye ve Suriye arasında direkt kurulacak diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov'un açıklaması Pakistanlı mevkidaşı ile beraber düzenlediği basın toplantısında geldi.

Dün sabah saatlerinde Suriye'de devlete ait basın organları, hükümet yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği yönünde haberler yapmış, Halk Savunma Birlikleri (YPG) ise bu konuda varılmış bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.

Bugün ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'e girdiği yönünde bir haberin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Afrin'e girdiği yönünde bilgi gelmedi. Esad, Afrin ile ilgili ikilem içinde" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir" diye devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugünkü konuşmasında, "Önümüzdeki günlerde Afrin kent merkezinin kuşatmasına geçilecektir, artık harekete geçmekten başka çare görmedik, göremedik. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar, şu veya bu şehirle sınırlı olmaksızın bölgenin tamamında mücadelemiz sürecektir" demişti.

Lavrov da en son olarak ülke ismi vermeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ordusunun İdlib'deki harekatını durdurmaya çalışan ülkelerin asıl amacının Nusra Cephesi'ni desteklemek olduğunu söylemişti.