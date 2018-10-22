Lavrov: ABD'den resmi açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekileceklerini açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) hakkında Washington yönetiminden resmi açıklama beklediklerini söyledi. Lavrov, Rusya'nın anlaşmanın ilk 10 yılının dolacağı 2021 yılından sonra anlaşmayı uzatmaya hazır olduğunu ifade etti.

Madagaskarlı mevkidaşı Eloi Dovo ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın INF'den çekileceklerine dair açıklamasını değerlendirdi.

Washington'dan konuyla ilgili resmi açıklama beklediklerini belirten Lavrov, buna göre bir tutum belirleyeceklerini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, "ABD Başkanı'nın kararını henüz görmedim. Bu yönde açıklanan bir eğilim olduğunu gördüm ve ABD'lilerinkiler de dahil buna verilen tepkileri duydum, çok çelişkili tepkiler var. ABD'li meslektaşlarımızın yapacağı resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Buna göre durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer bu açıklamayı (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton yapacaksa, dinleyeceğiz. Eğer bunu başka kanallar üzerinden yapacaklarsa, bu temaslara da hazır olacağız ve eğilimler yerine net olarak açıklanan kararlara göre tutumumuzu belirleyeceğiz" dedi.

Lavrov, ABD'nin INF'den çekilme prosedürünü henüz uygulamaya koymadığına da dikkat çekerek anlaşmadan çekilme kararına mutlaka tepki göstereceklerini vurguladı.

Lavrov, "Daha önce birçok kez söylediğimiz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Tartışma Kulübü'nde teyit ettiği gibi, bu alandaki her türlü eyleme karşı çıkacağız. Zira stratejik istikrar, yalnızca eşitlik temelinde sağlanabilir. Küresel istikrar konusunda sorumluluk taşıyoruz ve ABD'nin üzerine düşen sorumluluklardan vazgeçmemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmanın süresini uzatmaya hazırız"

Lavrov, Rusya'nın anlaşmanın ilk 10 yılının dolacağı 2021 yılından sonra anlaşmayı uzatmaya hazır olduğunu ve doğal olarak bu konuda ABD'yle görüşmelere hazır olacaklarını sözlerine ekledi.