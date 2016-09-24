Lavrov: ABD ve Rusya'nın Suriye planları kurtarılmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki savaşı sona erdirme planlarının kurtarılması gerektiğini ve bu planların bir alternatifi olmadığını söyledi.

Lavrov BM Genel Kurulu'nda bu açıklamaları yaparken, Halep'in muhalif güçlerin elindeki kesimlerini almaya kararlı olduğunu duyuran Suriye Ordusu kente yoğun hava saldırıları düzenledi.

ABD ve Rusya'nın arabuluculuğuyla varılan yedi günlük ateşkes anlaşması geçen Pazartesi günü çökmüştü.

Rus Dışişleri Bakanı ateşkesin çökmesinden "desteklediği örgütleri kontrol edemeyen" ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Lavrov ateşkesin önemli koşullarından birinin, ABD'nin desteklediği ılımlı grupların kendilerini militanlardan ayırması olduğunu vurguladı.

Lavrov "Maalesef, bu ayrımı yapmayı taahhüt eden ABD öncülüğündeki koalisyon, bunu başaramadı." dedi. Ancak Lavrov "İyi arkadaşım" diye tanımladığı ABD'li mevkidaşı John Kerry'nin ülkesinin bu taahhüde bağlı kalacağını söylediğini aktardı.

Lavrov Nusra Cephesi militanlarının yerlerinin tespit edilebileceğini ve insani yardımları mümkün kılacak bir ateşkesin hala mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Lavrov ayrıca "küstah tavırlar ve yenilmezlik hissiyle dayatılan pervasız çözümlerin sonucu olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın kanadığını" söyledi.

Halep ise günü hava saldırılarıyla geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda 45 kişinin öldüğünü söylerken, kentin muhaliflerin elindeki doğu kesimindeki bir hastanenin başhekimi ölü sayısının 91 olduğunu söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Suriye Misyonunun Başı Carlos Fransisco "Çoğu yerde, yaralılar ve hastaların gideceği hiçbir yer yok. Ölüme bırakıldılar" dedi.

Doğu Halep'teki sivil savunmanın başkanı Ammar El Selmo, Reuters'a yaptığı açıklamada en az 40 binanın yıkıldığını söyledi.

Dün gece geç saatlerde operasyonu televizyondan duyuran Suriye hükümeti Haleplilere "Terörist mevzilerinden uzak durmaları" çağrısı yapmıştı.

Suriye Ordusu kaynakları, hava saldırılarını bir kara operasyonunun izleyeceğini bildirdi.

AFP Haber Ajansına konuşan bir Suriye Ordusu yetkilisi "kara operasyonu başlamadan önce hava bombardımanının saatler ya da günler sürebileceğini ve zamanlamanın hava saldırılarından alınacak sonuçlara bağlı olduğunu" belirtti.

Ordu yetkilileri ayrıca, muhalif güçler de dâhil bölgeden kaçmak isteyenler için çıkış noktaları olacağını söyledi.