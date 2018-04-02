Lavrov: ABD ve İngiltere edep kurallarını terk etti, yalana yöneldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söyledi. Soğuk Savaş döneminde bile kuralların olduğunu belirten Lavrov, "Bugün başta İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi" dedi.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla düzenlenen saldırının ardından ABD ile AB ülkeleri, İngiltere ile dayanışmak için Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Rusya da misilleme yaparak 19 ülkenin 50 diplomatı sınır dışı edeceğini duyurmuştu.

Moskova'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Hasan Mahmud Ali ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, İngiltere ve ABD'nin başı çektiği bir dizi Batılı ülkenin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı etmesini değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, "Soğuk Savaş hakkında çok şey konuşuluyor. Günümüzdeki durumun klasik Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğu da konuşuluyor. Zira o dönemde bazı kurallar vardı, edep kuralları uygulanırdı. Ancak bugün başta İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi" ifadelerini kullandı.

"Sakin ve soğukkanlı bir yanıt vereceğiz"

Lavrov'a göre Rusya, bu duruma son derece sakin ve soğukkanlı bir yanıt verecek. "Her türlü suçlamanın olgulara dayanması gerektiği konusunda ısrarcıyız. Ancak olgu bulunmadığında, öfkelerini ilişkileri desteklemek, zor durumlara çözüm bulmak, zorlukları aşmak amacıyla birtakım yollar bulmak için görevlendirilen diplomatlara yansıtıyorlar" diye devam eden Lavrov, yapılan ihraçların uydurma gerekçelere dayandığını vurguladı.