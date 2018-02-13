Lavrov: ABD, Türkiye'yi gözardı ederek sağörüsüz davranıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Türkiye'nin Kürtler konusundaki tavrını gözardı ederek 'sağgörüsüz' davrandığını söyleyen Lavrov, ABD'nin tehlikeli biçimde Suriye'nin toprak bütünlüğünü de hedef aldığını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’le görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Suriye'de ne kadar kalacakları konusunda farklı açıklamaların yapıldığını söyleyen Lavrov şöyle konuştu: "Suriye’de yalnızca askeri görevleri sona erene kadar değil ülkede herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliği ile noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç sağlanana kadar kalmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu da ABD açısından rejim değişikliği demek. Genel anlamda Washington’ın Suriye’de sonsuza kadar değilse bile uzun süre kalmak istediğinden şüpheleniyoruz."

"ABD, Suriye'de devlet benzeri bir yapı kurmaya yönelik adımlar atıyor"

ABD’nin Suriye’de tek taraflı, tehlikeli adımlar atarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü riske attığını ifade eden Lavrov “ABD’nin adımları daha çok Suriye topraklarının büyük bölümünde, Fırat Nehri’nin doğu yakasından Irak sınırına kadar bir bölümde devlet benzeri bir yapı oluşturma yolunda ilerliyor” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD’nin adımlarının giderek daha da Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozma yönünde ilerlediğini vurgulayan Lavrov, BM'nin ülkede anayasa oluşturma sürecinin şeffaf geçmesi yönünde teminat vermesi gerektiğini belirtti.

"ABD, Türkiye'yi gözardı ederek sağörüsüz davranıyor"

Suriye’deki barış sürecine değinen Lavrov, Moskova’nın Kürtlerin bu süreçte yer almasını desteklediğini hatırlattı. Lavrov, ABD’nin Türkiye’nin Kürtler konusundaki tavrını göz ardı ederek sağgörüsüz davrandığını vurguladı. Lavrov “Türkiye’nin Kürt gruplara karşı nasıl yaklaştığını biliyoruz. Bunu farklı şekillerde değerlendirmek mümkün olsa da, bu tavır bir gerçek. Bu yaklaşımı tamamen gözardı ederek hareket etmek sağgörüsüzlük. Böyle bir sağgörüsüzlüğün sonuçlarını da Afrin’de görüyoruz” dedi.