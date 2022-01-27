Lavrov: ABD temel güvenlik kaygılarımızı gidermedi ama diyalog sürecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin güvenlik talepleriyle ilgili Moskova'ya yanıtıyla ilgili olarak, "Ciddi istişare başlayacağına dair umut verici yanıtlar var. En önemli konuda olumlu tepki yok." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili kendilerine verdiği yanıtın olumlu olmadığını belirtti. Lavrov, "Belgede, ikincil plandaki konularla ilgili ciddi istişarelerin başlayacağına dair umut verici yanıtlar var. Belgedeki en önemli konuda ise olumlu tepki yok" dedi.

NATO'nun doğuya doğru ilerlememesinin Rusya için önem teşkil ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Her devletin askeri ittifakları özgürce seçme hakkı olduğu tanınıyor"

"Tekliflerimizde, birbiriyle ilişkili iki önemli yaklaşım var. Birincisi, her devletin askeri ittifakları özgürce seçme hakkı olduğu tanınıyor. İkincisi ise her devletin, kendi güvenliğini başkalarının güvenliği pahasına güçlendirmeme yükümlülüğüdür. Bu ilke bilinçli olarak konuşulmuyor."

"Cevapların yakında sızacağı konusunda şüphe yok"

Batı'nın bu konuda "kurnazca" davrandığını belirten Lavrov, ABD'den gelen yanıtı analiz ettiklerini dile getirdi. Lavrov, bu yanıtın kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda ise "Cevabın içeriğini kamuoyunun yakında öğreneceğini düşünüyorum. Amerikan meslektaşlarımız, bu cevap içeriği konusunda tüm müttefikleri ve Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığını bize söyledi. Cevapların yakında sızacağı konusunda şüphe yok" ifadelerini kullandı.

"İlerideki adımlarımıza Putin karar verecek"

NATO'dan da güvenlik tekliflerine yanıt aldıklarını teyit eden Lavrov, "Her iki belgeyi de bir bütün olarak görüyoruz. Bu yanıtları, kurumlar arasında istişare edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor olarak sunacağız. İlerideki adımlarımıza Putin karar verecek" dedi. (AA)