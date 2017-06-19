T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Lavrov: ABD, Suriye'de tek taraflı adımlardan kaçınmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi istedi

19 Haziran 2017 15:21

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve bu ülkede tek taraflı adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Sergey Lavrov Moskova'da yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın son bulmasına yönelik yeni barış görüşmelerinin de 10 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacağını açıkladı.

Bir Amerikan uçağı dün Rakka yakınlarında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Cedin köyü yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmüştü.

Uçak düşürülmeden yaklaşık 2 saat önce ABD, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Cedin yakınlarında SDG güçlerine saldırdığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

ABD, Suriye uçağının koalisyonun desteklediği güçlerin bulunduğu alanın yakınlarına bomba attığını belirtmiş, Şam yönetimi ise uçağın Irak Şam İslşam Devleti (IŞİD)örgütü mevzilerini hedef aldığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, uçak vurulmadan önce, uçakların çakışmasını önlemek üzere kurulmuş olan özel koordinasyon hattı üzerinden Rusya ile iletişime geçildiği ve Suriye savaş uçağının ateşi durdurmasının istendiği belirtildi.

CENTCOM "Koalisyon kuvvetleri Suriye rejimi, Rusya ya da rejim yanlısı güçlerle çatışmak istemiyor ancak kendisine ya da müttefiklerine yönelen bir tehdide cevap vermekte tereddüt etmeyecektir" dendi.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu SDG, Haziran ayı başında Rakka'nın IŞİD'den geri alınmasını amaçlayan operasyona başlandığını açıklamıştı.

IŞİD, Rakka'yı 2014 yılında ele geçirmiş ve şehri "fiili başkenti" olarak ilan etmişti.

Rakka'yı IŞİD'den geri alma operasyonuna Suriye ordusu katılmıyor ancak kentin güneybatısında bazı bölgelerde IŞİD'e karşı ilerliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD SuriyeBir AmerikanRakkaSuriyeLavrov MoskovaTemmuz KazakistanAstanaAmerikanSuriye Demokratik GüçleriCedinABD SuriyeSDGIrakDevletiABD Merkez Kuvvetler KomutanlığıRusyaCENTCOM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24