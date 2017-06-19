Lavrov: ABD, Suriye'de tek taraflı adımlardan kaçınmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve bu ülkede tek taraflı adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Sergey Lavrov Moskova'da yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın son bulmasına yönelik yeni barış görüşmelerinin de 10 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacağını açıkladı.

Bir Amerikan uçağı dün Rakka yakınlarında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Cedin köyü yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmüştü.

Uçak düşürülmeden yaklaşık 2 saat önce ABD, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Cedin yakınlarında SDG güçlerine saldırdığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

ABD, Suriye uçağının koalisyonun desteklediği güçlerin bulunduğu alanın yakınlarına bomba attığını belirtmiş, Şam yönetimi ise uçağın Irak Şam İslşam Devleti (IŞİD)örgütü mevzilerini hedef aldığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, uçak vurulmadan önce, uçakların çakışmasını önlemek üzere kurulmuş olan özel koordinasyon hattı üzerinden Rusya ile iletişime geçildiği ve Suriye savaş uçağının ateşi durdurmasının istendiği belirtildi.

CENTCOM "Koalisyon kuvvetleri Suriye rejimi, Rusya ya da rejim yanlısı güçlerle çatışmak istemiyor ancak kendisine ya da müttefiklerine yönelen bir tehdide cevap vermekte tereddüt etmeyecektir" dendi.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu SDG, Haziran ayı başında Rakka'nın IŞİD'den geri alınmasını amaçlayan operasyona başlandığını açıklamıştı.

IŞİD, Rakka'yı 2014 yılında ele geçirmiş ve şehri "fiili başkenti" olarak ilan etmişti.

Rakka'yı IŞİD'den geri alma operasyonuna Suriye ordusu katılmıyor ancak kentin güneybatısında bazı bölgelerde IŞİD'e karşı ilerliyor.