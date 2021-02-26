Lavrov: ABD, Suriye’deki saldırısından 4-5 dakika önce Rusya’ya haber verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin dün Suriye'deki İranlı milislere ait altyapıya düzenlediği operasyon hakkında "Ordumuza, saldırıdan 4-5 dakika önce haber verildi” dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, gazetecilere konuşan Lavrov, “Ordumuza, saldırıdan 4-5 dakika önce haber verildi” ifadelerini kullandı. Lavrov, saldırı başlamışken bu kadar kısa süre önce bilgi verilmesinin bir manası olmadığını ifade etti.

Lavrov, ABD’nin Suriye’deki varlığını gayrimeşru olarak nitelendirerek bunun hukuka aykırı olduğunu ekledi.

Lavrov, "Son zamanlarda farklı kaynaklardan bilgiler duyuyor ancak henüz doğrulayamıyoruz. ABD’ye Suriye yok edilinceye dek bu ülkeden asla ayrılmamak konusunda bir karar mı alıyorlar diye merak ediyoruz” dedi.

ç. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby saldırıyla ilgili "ABD Başkanı Biden'ın emriyle ordu, Suriye'nin doğusunda İran destekli milislerin kullanmakta olduğu altyapıyı hedef aldı" dedi.