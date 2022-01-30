Lavrov: ABD ile saygıya dayalı ilişki istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna krizinin gölgesinde ülkesinin ABD ilişkilerine dair yeni açıklamalarda bulundu. Lavrov, "ABD ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimizin olmasını istiyoruz" dedi.Ukrayna sınırına asker yığdığı gerekçesiyle Batılı ülkelerin hedefinde olan Rusya'dan ABD ve Batı ile ilişkilerin yanı sıra NATO'dan beklentilere dair açıklama geldi. Rus televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Dünyadaki her ülke ile olduğu gibi ABD ile de iyi, eşit ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimizin olmasını istiyoruz" dedi. Ancak Lavrov, Rusya'nın "güvenliğinin her geçen gün ihlal edildiği bir durumun içinde kalmak istemediğinin" altını çizdi. NATO'nun savunma çizgisinin giderek doğuya kaydığını ve Ukrayna'ya çok yakın bir noktaya geldiğini belirten Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Batı ile Rusya arasındaki ilişkileri "ciddi şekilde" zedeleyeceğini ifade etti. Lavrov, ülkesinin "meşru menfaatlerini" korumak için sadece siyasi güvence değil, hukuki olarak da geçerliliği bulunan güvenceler almaya çalışacağının altını çizdi. ABD ve müttefikleri, Rusya'ya Ukrayna sınırına onbinlerce asker yığma suçlamasında bulunuyor. Olası müdahale planlarını geri çeviren Rusya ise güvenlik gerekçesiyle NATO'dan doğuya genişleme planlarının askıya alınması konusunda yazılı taahhüt istiyor. ABD ve Batılı müttefikleri ise Rusya'nın bu taleplerini geri çeviriyor. NATO: Muharip birlik gönderme planımız yok NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir askeri müdahalesi durumunda ittifakın nasıl bir yol izleyeceğine dair açıklamalarda bulundu. BBC'nin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun birlikleri harekete geçirip geçirmeyeceği ile ilgili bir soruya "NATO'nun Ukrayna'ya muharip birlik gönderme gibi bir planı yok. Biz destek sağlamaya odaklanıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığına dikkat çeken Stoltenberg, "NATO üyeleri ile Ukrayna gibi güçlü ve çok değer gören partnerler arasında fark var. Bu konuda şüphe yok" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Doğu Avrupa ülkelerine "yakın gelecekte" ek birlik konuşlandırmaya başlayacağını söyledi. Biden konuşlandırılacak askerlerin "çok fazla sayıda olmayacağını" belirtti ancak somut bir sayı vermedi. Biden'ın açıklamaları sonrası İngiltere de Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerinde 1150 askeri bulunan İngiltere'nin bu sayıyı iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı. Biden Pazartesi günü emir vererek 8 bin 500 Amerikan askerini alarma geçirmiş ve askerlerden ihtiyaç halinde hızlı bir biçimde nakledilmeye hazır olmalarını istemişti. AFP,dpa,Reuters/BÖ,HT © Deutsche Welle Türkçe