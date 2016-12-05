Lavrov: ABD ile Halep müzakerelerine başlayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington uzman ekiplerinin çekilmeyle ilgili salı akşam ya da çarşamba sabah saatlerinde Cenevre’de müzakerelere başlayacaklarını söyledi. Lavrov, Halep’in doğu yakasının boşaltılmasıyla ilgili uzlaşmanın bu hafta içinde sağlanacağına inandığını belirtti.

Lavrov, geçen cuma günü ABD'li mevkidaşı John Kerry ile yaptığı görüşme sonrasında söz konusu müzakerelerden ümitli olduğunu ifade etti. Anlaşma sağlandıktan sonra kentten çekilmeyi reddeden isyancıların terörist muamelesi göreceklerini söyleyen Lavrov, Suriye ordusunun kalanlara yönelik yapacağı operasyonu destekleyeceklerini ifade etti.

Lavrov, Birleşmiş Milletler tarafından sağlanacak bir ateşkes anlaşmasının isyancıların yeniden gruplanmasını sağlayacağını ve zarar verici olacağını belirtti. Lavrov, ancak tüm silahlı gruplar Halep'in doğusundan çekildikten sonra bir ateşkesin mümkün olduğunu ifade etti.

Suriye birlikleri ilerliyor

Öte yandan Suriye rejimine bağlı birlikler Halep'in doğusunda kontrol sahalarını sürekli genişletiyor. Reuters haber ajansına konuşan bir isyancı, Halep'te önemli bir mahallenin daha rejimin kontrolüne geçtiğini doğruladı. Ayrıca İdlib'de de Suriye ordusunun Rusya'nın hava desteğiyle operasyon düzenlediği belirtiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre bu saldırılarda en az 73 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında varil bombası kullanıldığı ileri sürüldü.

Suriye rejime bağlı birlikler Halep'in doğu yakasının yüzde 60’ından fazlasını isyancılardan geri aldı. Suriye ordusuna göre kentin tamamen geri alınması birkaç hafta içinde tamamlanacak. İsyancılarsa kenti terk etmeyi reddediyor. Beşar Esad rejimine bağlı birliklerin Rus hava desteğiyle yaptığı operasyonun başlamasından bu yana Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 30 bin kişi kentten kaçmak zorunda kaldı.

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