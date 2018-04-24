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Dünya

Lavrov: ABD Fırat'ın doğusundan çekilmeyecek

Lavrov, ABD'nin kontrolündeki bölgelerde yerel yönetimler kurduğunu ekledi

24 Nisan 2018 17:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceklerini söylemesine rağmen ABD’nin Fırat Nehri’nin doğusunda aktif şekilde yerleşmeye devam ettiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını’ söyledi.

Çok sayıda ülkenin kasıtlı olarak Suriye’yi bölme amacı doğrultusunda ilerlediğini belirten Lavrov “ABD, tek amacının teröristleri Suriye’den göndermek, IŞİD’i yenmek olduğuna dair vaatte bulundu. Ancak bu iddialara, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarına rağmen, Fırat Nehri’nin doğusunda yerleşmeye devam ediyor ve ülkeden çekilmeye niyeti yok” ifadelerini kullandı. Sputnik’in aktardığına göre Lavrov, ABD’nin kontrolündeki bölgelerde yerel yönetimler kurduğunu da ekledi.

"Toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli"

Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında gazetecilere konuşan Lavrov, Suriye’nin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını ve Suriye halkının çıkarları ile Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov açıklamalarına “Bu arada onları Suriye’de kalmaya cesaretlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Geçenlerde ABD’nin Afganistan’dan çekilmemesini, ABD öncülüğündeki koalisyonun Batı’nın onaylayacağı bir düzen kurulana kadar Suriye’de kalması gerektiğini söyledi”sözleriyle devam etti. 

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