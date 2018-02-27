T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lavrov: ABD BM'nin Suriye'deki kararını yerine getirmeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı telefon konuşmasında ABD’nin Suriye’deki koalisyonuna BM Güvenlik Konseyi’nin kararını yerine getirmesi çağrısında bulund

27 Şubat 2018 18:21

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı telefon konuşmasında ABD’nin Suriye’deki koalisyonuna BM Güvenlik Konseyi’nin kararını yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanları Suriye kriz çözümü ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararına ilişkin konularda fikir alışverişi yaptılar. Sergey Lavrov Rus askerlerin Doğu Guta’da insani sorunların çözümü için attığı kesin adımlar hakkında bilgi verdi ve ABD’nin önderliğindeki koalisyon katılımcılarına Güvenlik Konseyi’nin kararını yerine getirme çağrısında bulundu” denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaDHADışişleri Bakanı Sergey Lavrov Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielABDnin SuriyedekiBM Güvenlik KonseyininRusya Dışişleri BakanlığındanBakanları SuriyeSergey Lavrov RusDoğu GutadaABDnin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24