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Dünya
Deutsche Welle

Lavrov: "Anlaşma sağlandı"

Lozan kentindeki 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasındaki nükleer müzakerelere, resmi sürenin dolmasına karşın devam ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘tüm kilit noktalarda’ anlaşma sağlandığını öne sürdü.

01 Nisan 2015 12:31


BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında İran'ın nükleer programına ilişkin olarak yürütülen müzakerelerde bir anlaşmaya varılması için öngörülen süre dün gece yarısı doldu. Ancak taraflar, İsviçre'nin Lozan kentinde yürütülen müzakereleri bugün de sürdürme kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Bazı noktalarda ilerleme sağladık. Çarşamba günü çalışmalarımızı sonuca bağlayabilmeyi umuyorum” dedi.

'Şeytan ayrıntıda gizlidir'

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, taraflar arasında ‘tüm kilit noktalarda' anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Lavrov Rusya devlet kanalına verdiği demeçte, bugün anlaşmaya karşılıklı olarak imza atılmasını beklediğini söyledi. Bakan, “Haziran ayı sonuna kadar anlaşmanın teknik detayları hazırlanacak. Ancak bilindiği gibi, şeytan ayrıntıda gizlidir” dedi. Lavrov'a göre, anlaşmada İran'ın sivil amaçlar doğrultusunda nükleer faaliyetlerde bulunabilmesi öngörülüyor. Bakan, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin uzmanlar tarafından ‘güvenilir kontrolleri' ve İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasının da anlaşmanın maddeleri arasında yer aldığını iddia etti. Ancak Amerikalı yetkililer söz konusu iddiaları geri çevirerek, hala uzlaşmaya varılmayan pek çok nokta olduğunu savundu.

İran'la Batılı ülkeler arasındaki nükleer müzakereler 12 yıldan beri devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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