Lavabo açıcı kullanırken vücudu yandı

Bolu’da, eşinin tıkanan lavaboyu açmak için kullandığı toz lavabo açıcının üzerine daha sonra sıvı lavabo açıcı dökmesiyle birlikte etrafa sıçrayan kimyasal maddeler 43 yaşındaki Gülseren Dinlemez’in vücudunu yaktı. Gülseren Dinlemez’in yanan bölgelerine ameliyatla vücudundan alınan doku parçaları dikildi.

Mutlu Yuca ve Taner Bayar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, olay Bolu’da 45 yaşındaki Selahattin Dinlemez’e ait işyerinde meydana geldi. Nevresim satışı ve dikimi yapan Selahattin Dinlemez, tıkanan lavaboyu açmak için temizlik ürünleri satışı yapılan bir işyerinden toz ve sıvı olmak üzere iki ayrı lavabo açıcı satın aldı. İddiaya göre, lavaboyu açmak için önce toz olanı kullanması, açılmadığı takdirde de daha etkili olan sıvı olanı lavaboya dökmesi istenen Selahattin Dinlemez, işyerine gelerek kendisine söyleneni yaptı. Selahattin Dinlemez toz olan ürünün lavaboyu açmaması üzerine sıvı lavabo açıcıyı dökmesiyle birlikte duman oluştu. Sıçrayan kimyasal madde lavabonun kenarındaki masada oturan Gülseren Dinlemez’in vücuduna sıçradı. Gülseren Dinlemez’in vücudunda yanıklar oluşurken, işyerindeki nevresimler ve yer döşemesinde de delikler meydana geldi. Yaşanan olayın ardından bir ay hastanede yatan Gülseren Dinlemez’in boynunda, kolunda ve omuzunda oluşan yanıklar tedavi edildi. Gülseren Dinlemez’in bacağından alınan doku parçaları ameliyatla yanan bölgelerine dikildi.

Ruhsal olarak çöktüm

Olayın ardından ruhsal çöküntü yaşadığını belirten Gülseren Dinlemez, "Olaydan sonra vücudumun çok büyük bir bölümü yanık içindeydi. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Ameliyat oldum ve bu süreç hep çok acılı geçti. Bir kadın olarak beni ruhsal olarak tamamen çökertti. İşyerim bir ay kapalı kaldı. Bu olay bizi maddi ve manevi zarara soktu. Ürünü satan kişi bilinçsiz sattığı için biz tarif ettiği şekilde kullandık. Bize "Toz açıcıyı dökün, eğer etkili olmazsa sıvıyı dökün" dedi ve biz de onun dediği şekilde yaptık. O sıvıyı döktükten sonra biz hayatımızın en acı dönemini yaşadık. Kötü bir şekilde yandım. Bacaklarımdan parçalar alınarak koluma ve omuz bölgeme yama yapıldı. Boynumun hala hareketi kısıtlı, boynumu çeviremiyorum" dedi.

Denize bile giremem artık

Yaşadığı olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden Gülseren Dinlemez "Psikolojik tedavi görüyorum ve şu an ruhsal çöküntü içindeyim. Kim bu halde yaşamak ister? Gözüme gelmemesi bir mucize, buna şükrediyorum. Kolumda, boynumda, omzumda his kaybı var. Bir kadın olarak denize gitmeye kalksan soyunup denize giremezsin. Kısa kollu bir kıyafet giyemiyorum. Görenler ’Ne oldu’ diye soruyor, bu da beni çok etkiliyor" şeklinde konuşurken, Selahattin Dinlemez, "İşyerinde kullandığımız lavabo tıkanmıştı ve gidip lavabo açıcı aldık. Lavabo açıcı olarak bana toz ve daha etkili olan sıvısını verdi. Önce toz olanı döktük ve açılmayınca sıvısını döktük ve o esnada volkan gibi patladı. İşyeri dumanla kaplandı ve ne olduğunu bile anlayamadık. Eşim yüzünün yandığını söyledi ve kendimizi hastaneye zor attık" dedi.