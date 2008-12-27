Laursen’den kötü haber



Aston Villa’nın savunma oyuncu Mark Laursen dizindeki sakatlıktan dolayı dört hafta sahalardan uzak kalacak.



Danimarkalı savunma oyuncusu 1 – 0 kazanılan West ham maçında sakatlanmış, Arsenal ile oynanan maçta takımını yalnız bırakmıştı.



İki sene önce yaşadığı benzer bir sakatlıktan dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Laursen’in futbol kariyeri tehlikeye girmişti.



Laursen’in sakatlığı hakkında açıklamalar yapan Villa teknik direktörü O’Neill, “Bazı testler yapılacak. Ameliyatın gerekip gerekmeyeceği tam olarak netleşmiş değil. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak “ dedi.



Arsenal karşısında 2 – 0 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamayı başaran Aston Villa’nın teknik direktörü O’Neill, oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

