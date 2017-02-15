Laureus Dünya Spor Ödülleri'ne Nusret de katıldı; sporcuların 'salt bae'i geceye damga vurdu

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Jamaikalı atlet Usain Bolt, yılın kadın sporcusu ise ABD'li cimnastikçi Simone Biles seçildi. Gecenin en renkli konuğu da Türkiye'den Nusr-ET Steakhouse'un sahibi Nusret Gökçe oldu.

Laureus Vakfı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Monaco'da düzenlenen törende belli oldu.

Nusret, Kırmızı Halı'yı 'tuzladı'

Törenin sunuculuğunu, İngiliz aktör Hugh Grant ve İngiliz televizyon spikeri Kate Abdo yaptı.

Etkinliğe Michael Johnson, Renaud Lavillenie, Andriy Shevchenko, Carles Puyol, David Coulthard, Nadia Comaneci, Mika Hakkinen, Cafu, Luis Figo, Boris Becker, Ruud Gullit, Missy Franklin, Alessandro Del Piero, Clarence Seedorf, Jens Lehmann, İlkay Gündoğan, Edwin Moses, Nico Rosberg, Claudio Ranieri, Fabio Capello ve Nusret Gökçe gibi spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

"Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü, Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın 100 ve 200 metrede altın madalyalı ismi Jamaikalı atlet Usain Bolt kazandı. Dördüncü kez bu ödülü alan Bolt, bu alanda İsviçreli tenisçi Roger Federer'i yakaladı.

Daha önce 2009, 2010 ve 2013'te bu ödülü kazanan Bolt, İskoç tenisçi Andy Murray, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ABD'li basketbolcular Stephen Curry ve LeBron James ile İngiliz atlet Mo Farah'ı geride bıraktı.

Brezilya'daki olimpiyatlarda artistik cimnastik branşında 4 altın ve bir bronz madalya kazanma başarısı gösteren ABD'li Simone Biles, "Yılın Kadın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Biles, Alman tenisçi Angelique Kerber, ABD'li yüzücü Katie Ledecky, ABD'li atlet Allyson Felix, Jamaikalı atlet Elaine Thompson ve İngiliz bisikletçi Laura Kenny'yi geçmeyi başardı.

Amerikan Beyzbol Ligi'nde 108 yıl sonra şampiyonluk yaşayan Chicago Cubs, "Yılın Takımı" seçildi.

Formula 1'de geçen sezonu Mercedes takımıyla şampiyon tamamlayan Alman Nico Rosberg ise "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu" oldu.

Bu arada törene katılan ünlü isimlerin giydiği çeşitli spor ayakkabıların açık artırma ile satışından elde edilecek gelir, yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Tuzlama hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe de törene katılan isimler arasında yer aldı.

Nusret Gökçe'ye büyük ilgi gösteren spor dünyasının yıldızları, birlikte fotoğraf çektirdi.

Törene katılanlardan bazıları, tuzlama hareketi yapmayı da ihmal etmedi.

Yılın Erkek Sporcusu: Usain Bolt (Jamaika) - Atletizm

Yılın Kadın Sporcusu: Simone Biles (ABD) - Cimnastik

Yılın Takımı: Chicago Cubs (ABD) - Beyzbol

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu: Nico Rosberg (Almanya) - Motor sporları

Yılın Geri Dönüşü: Michael Phelps (ABD) - Yüzme

Yılın Engelli Sporcusu: Beatrice Vio (İtalya) - Eskrim

Yılın Ekstrem Sporcusu: Rachel Atherton (İngiltere) - Dağ bisikleti

Yılın En İyi Spor Anı: Barcelona 12 Yaş Altı Takımı (İspanya) - Futbol

Spor Ruhu: Leicester City (İngiltere) - Futbol

İyilik İçin Spor: Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı