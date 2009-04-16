Laudrup'un Rusya macerası bitti

Rusya Birinci Futbol Ligi takımlarından Spartak Moskova'da teknik direktör Michael Laudrup'un işine son verildi.



Spartak Moskova Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, son olarak Rusya Kupası'nda Dinamo Moskova'ya 3-0 yenilgiyle biten maç ve sezona kötü başlanması nedeniyle, Danimarkalı teknik adam Laudrup'un sözleşmesi feshedildi. Laudrup'un yanı sıra, yardımcısı Erik Larsen de gönderildi.



Rusya'da yeni başlayan sezonda yapılan 4 maçın sadece 1'inde galibiyet elde eden Moskova takımının çalıştırıcısı Laundup, Danimarka'dan TV2 kanalına yaptığı açıklamada, "Tabii ki bu duruma şaşırdım, ancak bu futbol. Bu karar, bana telefonla bildirildi" dedi.



Danimarka'da 1980'ler ve 1990'ların en başarılı futbolcusu olan Laudrup, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'de forma giydi. Danimarka milli takımı formasıyla çıktığı 104 maçta 37 gol kaydeden Laudrup, Brondby ve Getafe'yi çalıştırdı.

