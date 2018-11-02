LAÜ'de Tiyatro Gecesi düzenlendi

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen Tiyatro Gecesi, Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Tiyatro gecesi uluslararası öğrenciler başta olmak üzere birçok öğrencinin yoğun katılımı sağladı.

Düzenlenen gecede uluslararası öğrencilerin üniversiteye yeni gelen öğrenci arkadaşlarına uyum sağlama süreçleri ile ilgili tavsiyeler içeren skeçler yer aldı.

Gecede, kültürel farklılıklar, yaşadıkları çevreye ve adaya uyum süreci konularını içeren senaryolar sergilenerek öğrencilerin eğlenerek ve öğrenerek adaptasyon süreçlerini kolaylıkla atlatmaları amaçlandı.