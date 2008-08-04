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Spor

Latvala unvanı kaptı

İsveç Rallisi'nde zafere ulaşan Ford pilotu Jari-Matti Latvala, en genç yarış kazanan sürücü unvanını elde etti.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni Ford pilotu Jari-Matti Latvala kazandı.

İlk iki günü lider geçen Fin pilot, final gününde en yakın rakibinin yaklaşık 1 dakika önünde zafere ulaşarak kariyerinin ilk yarışını kazandı.

22 yaşındaki pilot, Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarış kazanan en genç pilot olarak da tarih geçti. Eski rekor 24 yaşında yarış kazanan bir başka Fin pilot Henri Toivonen'e aitti.

Bu sezon Marcus Grönholm'un yerine Ford'a geçen Latvala, sezonun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'nde yarış dışı kalmıştı. Bu sonuçla 10 puana ulaşan Latvala, klasmanda ikinci sıraya yükseldi.



Fin pilot yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu benim için inanılmaz bir olay, süper bir duygu. Toivonen, benim idolümdü. Hep onun rekorunu kırmayı hayal ederdim" dedi.



İsveç'te ikinci sırayı yine bir Ford pilotu Mikko Hirvonen elde ederken üçüncülü İtalyan pilot Gianluigi Galli'nin oldu.


Son 4 yılın şampiyonu Citroen pilot Sebastien Loeb ise, yaşadığı motor sorunu nedeniyle ikinci gün yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.



Hirvonen, sezonun ikinci ayağının ardından genel klasmanda 16 puanla liderliğe yükselirken, Latvala ikinci, Loeb ise üçüncü sırada bulunuyor.

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