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Spor

Latovlevici'nin yaptığı fedakarlık takdir topladı

Latovlevici'nin yaptığı fedakarlık takdir topladı Artık maske yok Serhan TÜRK, İstanbul DHA Galatasaray'a transfer olduğundan beri maske ile oynayan Latovlevici artık maskeden kurtuldu

02 Ekim 2017 16:17

Latovlevici\'nin yaptığı fedakarlık takdir topladı

Artık maske yok

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray\'a transfer olduğundan beri maske ile oynayan Latovlevici artık maskeden kurtuldu.
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray\'da, yeni transfer Latovlevici\'nin yaptığı büyük fedakarlık da takdir topladı. .
Eski takımı Karabükspor\'a karşı 68\'de Martin Linnes\'in yerin oyuna giren başarılı oyuncu, bir süre sonra kenara gelerek maskeyi çıkardı ve yedek kulübesine attı.
Galatasaray\'a transfer olmadan önceki takımı Karabükspor\'un yaz kampında yüzüne aldığı tekme sonrası elmacık kemiği kırılan ve damak ile çenesinde tahribat oluşan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.
Başarılı oyuncunun yüzündeki kırıkların iyileştiği ve milli takım arasından sonra oynanacak maçlardan itibaren artık maske takmayacağı öğrenildi.
 

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