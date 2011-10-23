Latince konuşan patates örgütü!





T24- Ziraat mühendisleri bu aralar oldukça dertli. İçinden çıkamadıkları mevzu ne geçim sıkıntısı, ne de işsizlik. Onları kaygılandıran Tarım ve Gıda Bakanlığı’nda hızla yayılan bir patates örgütünün varlığına inanmaları! Üstelik mühendislere göre, bu örgüt mensupları Avrupa Birliği (AB) mevzuatından güç alıyor ve bu da yetmezmiş gibi Latince konuşuyorlar.







Gökten yönetmelik yağıyor!





Her şey, Resmi Gazete’de 24 Eylül 2011 günü ‘Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik’ ile ‘Patateste Bakteriyel Solgunluk ve Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik’ başlıklı iki düzenlemenin yayımlanmasıyla başladı. Çünkü son bir yılda hakkında en fazla yönetmelik çıkartılan konu patatesti. Daha önce ‘Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik’, ‘Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği’, ‘Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik’ yayımlanmıştı.







Yoksa bu bir komplo mu?







Oda yönetimi bu yönetmelik akını karşısında yakın takibe başladı. Hukukçulara danıştı, nihayetinde şu sonuca vardı: “Birçoğu aynı maddeleri içeriyor. Üstelik birbirlerini hükümsüz kılanlar da var. Tamamı birazcık çabayla tek bir yönetmelikte toplanabilirdi.” Yine de, olanca iyi niyetleriyle bunu bürokratik bir işgüzarlık saydılar. Ta ki, bu tuhaf durumun 3 Ekim’de çıkan ‘Karanfil Yaprak Bükenleri İle Mücadele Hakkında Yönetmelik’ ve ‘San-Jose Kabuklu Biti ile Mücadele Hakkında Yönetmelik’ ile diğer bitkilere de giderek yayıldığını anlayana kadar. İşin perde arkasını araştırdıklarında ise asıl şaşırtıcı tabloyla karşılaştılar. Yönetmeliklerin adı, amacı, maddeleri AB direktiflerinin bire bir İngilizce çevirisiydi lakin, ek bölümlerin tamamı Latinceydi. Tahminlerine göre, ‘gizli örgüt’ün çeviri birimi, yönetmeliklerin kapsamını gösteren hassas noktaları Latince bırakarak mühendislere komplo kurmuştu!





Şimdi ziraat mühendisleri bu garip durumun içinden bir türlü çıkamıyor. Ve şu iddiayı ortaya atıyor: “Ya bu metinler uygulamada kullanılmak için değil bilimsel bir makale için hazırlanmış ya da bakanlıkta Latince konuşan gizli bir patates örgütü var!”





San-Jose Kabuklu Biti İle Mücadele Hakkında Yönetmelik





Yönetmelik metni



San-Jose kabuklu bitinin ortaya çıkışını tespit etmek amacıyla en az yılda bir kez öncelikle cydonia, juglans, malus, prunus, pyrus, ribes ve vitis gibi meyve fidanları ve ikincil olarak da acer, cotoneaster, crataegus, euonymus, fagus, ligustrum, populus, rosa, salix, sorbus, syringa, tilia ve ulmus gibi konukçu bitkiler ve meyveleri kontrol edilir.

Türkçe tercümesi

San-Jose kabuklu bitinin ortaya çıkışını tespit etmek amacıyla en az yılda bir kez öncelikle ayva, ceviz, elma, badem, armut, Frenküzümü ve asma gibi meyve fidanları ve ikincil olarak da akçaağaç, dağ muşmulası, alıç/akdiken, taflan, kayın, kurtbağrı, kavak, gül, söğüt, üvez, leylak, ıhlamur ve karaağaç gibi konukçu bitkiler ve meyveleri kontrol edilir.





Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik





Yönetmelikteki liste

Capsicum spp., Lycopersicon lycopersicum. Karsten ex Farw. Solanum melongena. Allium porrum. Beta vulgaris. Brassica spp.. Fragaria. Asparagus officinalis. Allium ascalonicum, Allium cepa, Dahlia spp., Gladiolus Tourn. Ex, Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus, Tulipa.





Türkçe tercümesi





Kırmızı biber, domates, patlıcan, pırasa, pancar, lahanalar, çilek, kuşkonmaz, arpacık soğanı, soğan, yıldız çiçeği, glayöl, sümbül, süsen, zambak, nergis, lale.