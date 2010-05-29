T24 - Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'daki Pacaya volkanı dün öğle saatlerinde faaliyete geçti.



Latin Amerika'da şehirler boşaltılıyor - Galeri



Volkanın yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde yer alan başkent Guatemala City'nin üzerini kül bulutu kapladı. Binlerce kişi çevredeki yerleşim yerlerinden tahliye ediliyor. Yanardağdan fırlayan kayalar nedeniyle bir gazeteci hayatını kaybetti.

Yine Orta Amerika ülkelerinden Ekvador'da önceki günden itibaren faal olan Tungurahua volkanı dün patladı. Volkan, 10 bin metre yükseğe kül püskürtürken, çevredeki yerleşim birimleri boşaltıldı. İki ülkede de uçak seferleri olumsuz etkilendi. Tungurahua volkanı, deniz seviyesinden 5 bin 23 metre yükseklikte bulunuyor.

Guatemala'da 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya volkanına yakın mesafede bulunan en az 1900 kişi sığınaklara yerleştirildi. Patlama nedeniyle 800 civarında ev hasar gördü. Başkentte buldozerler sokakları 7,5 santimetre yüksekliğe varan külden temizlemeye çalışıyor. Arabaların ve çatıların da kül kaplandığı belirtildi. Guatemala City'deki La Aurora Havaalanı'nın bugün kapalı kalabileceği açıklandı. Uçuşların Mundo Maya Havaalanı ve Comapala Havaalanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

Pacaya, Guatemala'daki 32 yanardağdan en aktif olanı. En son 1998'de şiddetli bir şekilde faaliyete geçen Pacaya, Guatemala City'yi ve havaalanını külle kaplamıştı. Tungurahua volkanı ise en son 2006'da patlamış, Ekvador'un başkenti Quito'da 4 kişinin ölümüne, binlerce kişinin de evsiz kalmasına neden olmuştu.