Latin Amerika’da kadınlar "şiddet ve tecavüze karşı" ayakta

Latin Amerika ülkelerinde kadınlar, dün "kadına şiddet ve tecavüz" olaylarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Arjantin’de 16 yaşındaki bir kızın acımasızca tecavüze uğradıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto eden kadınlar, başta Arjantin, Guatemala ve Meksika olmak üzere Latin Amerika sokaklarını doldurdular.

Bu ayın başında aşırı dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen iki adam tarafından Arjantin’in kıyı kenti Mar del Plata hastanesine bırakılan 16 yaşındaki kızın uyuşturucu ile uyutulduktan sonra aşırı şiddet ve tecavüze uğradığı anlaşılmış, okulunun önünden kaçırıldığı anlaşılan 16 yaşındaki kız bir müddet sonra yaşamını yitirmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre kadına şiddetin yaygın olduğu Arjantin’de her 30 saatte bir kadın, uğradığı şiddet nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Arjantinli kadınlar da dün kadına şiddeti protesto etmek için yalnızca kadınların katıldığı genel greve gittiler. Siyah giysiler giyen Arjantinli kadınlar bir saat boyunca işyerlerine gitmediler.