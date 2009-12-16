Latin Amerika'da dehşet veren linç

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NTV'nin haberine göre Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Alejandra Maria Torres ve beraberindeki üç erkek, bindikleri otobüste silahlı soygunla suçlandılar.Otobüs yolcularının tepki göstermesi üzerine, 3 erkek kaçtı. Ancak soygunla suçlanan kadın yolcuların elinde kaldı. Genç kadının önce elbiselerini yırtan topluluk, daha sonra kadının üzerine gaz döküp yakmaya çalıştı.Polisin olay yerine gelmesiyle linç girişiminin önüne geçildi ve Torres gözaltına alındı.Guatemala medyasına göre, sadece bu yıl içinde ülkede 219 kişi linç edilmek istendi ve bunlardan 45'i linç edilirken can verdi