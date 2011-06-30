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Dünya

LATİN AMERİKA ZİRVESİ ASKIYA ALINDI CARACAS (A.A)

30 Haziran 2011 11:18

-LATİN AMERİKA ZİRVESİ ASKIYA ALINDI CARACAS (A.A) - 30.06.2011 - Latin Amerika ülkelerinin 5-6 Temmuzda Venezuela'da yapılması planlanan zirvesinin, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sağlık durumu nedeniyle askıya alındığı bildirildi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Chavez'in nekahat döneminde olduğu ve bu dönemde uyması gereken tedavinin sürdüğü'' belirtilirken, hükümetin bu önemli gerekçeyle zirvenin düzenlenme tarihini erteleme kararı aldığı ifade edildi. Söz konusu zirvede yeni bir bölgesel blok ortaya çıkması bekleniyordu. Chavez, Küba'da 10 Haziran'da pelvis apsesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Durumunun ''kritik'' olduğu iddia edilen Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i yürürken gösteren görüntüler yayımlanmıştı.

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