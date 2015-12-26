Latin Amerika selle boğuşuyor; 150 bin kişi tahliye edildi

Paraguay, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da görülen son yılların en kötü sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yaz aylarının yaşandığı güney yarımkürede etkili olan yaz yağmurları geniş bir bölgedeki nehirlerin taşmasına neden oldu.

Felaketten en kötü etkilenen ülke olan Paraguay'da Cumhurbaşkanı Horacio Cartes acil durum ilan etti ve 3,5 milyon dolarlık acil durum fonunu kullanıma açtı.

Yerel kaynakların aktarımına göre, başkent Asuncion'dan geçen Paraguay Nehri'nin yatağından taşmasına sadece 30 santimetre kaldı. Nehir taşarsa başkentin büyük bir bölümü sel suları altında kalabilir.

Sadece Paraguay'da 130 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sert esen rüzgâr 200'den fazla elektrik direğini devirdi. Dört kişi de düşen ağaçlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Arjantin'in kuzeyinde de 20 bin kişi evlerini terk etti. En az iki kişi de sel sularına kapılıp öldü.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde onlarca kasabadaki yaklaşık bin 800 aile tahliye edildi.



Uruguay'da da son birkaç günde binlerce kişi evsiz kaldı. Ancak bu kişilerin çoğunun evlerine geri döndüğü belirtiliyor.



Paraguay ve Arjantin'deki su seviyesinin önümüzdeki birkaç gün içinde artacağı tahmin ediliyor.