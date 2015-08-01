Latin Amerika Parlamentosu, 1915'i 'soykırım' olarak tanıdı

Latin Amerika Parlamentosu Parlatino, 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı. Parlatino 31 Temmuz'da Panama'da yapılan olağan toplantısında, Ekvatorlu delegelerin sunduğu 'Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa taslağını oybirliğiyle kabul etti.

Arjantin, Brezilya, Bolivya, Şili, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Meksika, Peru, Uruguay ve Venezuela'nın da aralarında olduğu Güney ve Orta Amerika ülkeleri ile Karayip ülkelerinin üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu benzeri yapı, 1915 hadiselerini "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" şeklinde nitelendirdi.

Arjantinli haber sitesi Prensa Armenia, tasarının onaylanmasında Parlatino Dönem Başkanı Meksikalı Senatör Blanca Alcala, Arjantinli Senatör Liliana Fellnerr, Uruguaylı Milletvekili Alfredo Asti ve Bolivya Parlamentosu Milletvekili Edgar Mejia Aguilar'in önemli bir rol oynadıklarını yazdı.