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Latif Demirci'den madencinin çizmeleri ve Bakan Yıldız'ın gömleği...

Hürriyet karikatüristi Latif Demirci, Soma faciasında arkadaşlarının 'iki gün üst üste aynı gömleği giydiği' için sitem ettiği Bakan Yıldız'ın açıklamasını yorumladı

20 Mayıs 2014 09:51

Hürriyet gazetesinin karikatüristi Latif Demirci, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma faciasında ölüm madeninden sağ çıkarak ambulansa taşındığı esnada, "Çizmelerimi çıkarayım, sedye pislenmesin" sözleri ile Türkiye gündemine oturan maden işçisi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın facianın ikinci gününde Kanal 24 canlı yayınında arkadaşlarının kendisine sitem ederek, "Olayı duyunca hiçbir hazırlık yapmadan geldik. Arkadaşlarım soruyor neden iki gündür aynı gömleği giyiyorsun" sözlerini çizdiği karikatürle yorumladı.

Latif Demirci'nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan (20 Mayıs 2014) karikatürü şöyle:

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