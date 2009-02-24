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Ekonomi

Lastik devleri üretime ara verdi

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ile Türk Pirelli Lastikleri'nin Köseköy'deki fabrikasında üretim bir hafta süreyle durduruldu.

24 Şubat 2009 02:00

Kocaeli'nin Alikahya beldesinde kurulu Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türk Pirelli Lastikleri AŞ'nin Köseköy beldesindeki fabrikasında üretim bir hafta süreyle durduruldu.

İki fabrikada da örgütlü olan Lastik-İş Sendikası'nın Kocaeli Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Çakar, küresel finansal krizin etkisiyle sektörde yaşanan daralma sonucu her iki fabrikada da üretime gece yarısından itibaren bir hafta ara verildiğini bildirdi.

Bu dönemde Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de yaklaşık 1072, geri kalanının da Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de olmak üzere toplam yaklaşık 2 bin 200 mavi yaka çalışanın ücretli izne ayrıldığını ifade eden Çakar, iznin 6 gününün yıllık izinlerden düşüleceğini, bir gününün ise hafta sonu tatili olarak kullandırılacağını dile getirdi.

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