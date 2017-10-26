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Lastik botta 43 kaçak yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 43 kaçak, yakalandı

26 Ekim 2017 20:41

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 43 kaçak, yakalandı.
Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu açıklarından, sabah saatlerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan 7 metrelik lastik bottaki 43 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu kaçaklar, Bodrum Limanı\'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Yakalanan Suriye uyruklu kaçakların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi\'ne gönderileceği öğrenildi.

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