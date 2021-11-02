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Aydın'da lastik botla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi

02 Kasım 2021 09:44

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 17 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun hareketten sakıt kalması nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.(İHA)

Düzensiz göçmenAydınKuşadası
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