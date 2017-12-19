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Lastik atölyesinde çatı çöktü: 1 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, oto lastik tamir ve satış atölyesinin çatısının çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı

19 Aralık 2017 21:23

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, oto lastik tamir ve satış atölyesinin çatısının çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi\'ndeki, bir oto lastik tamir ve satış atölyesinin, çelik konstrüksiyon üzerine sac kaplı çatısı, tavan arasına depolanan lastiklerin ağırlığına dayanamayıp, köşe kısmından çöktü. İş yerinin iç kısmında istiflenen lastikler çöken çatıyı tutarken, 3 işçi ölümden döndü. İşçilerden Mehmet Üseren kaçmak isterken başını çöken çatıya çarparak hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Üseren, tedaviye alındı. Çatının diğer bölümlerinin de çökmemesi için üzerindeki istiflenmiş lastikler vinç yardımıyla indirildi, ardından çatı söküldü. Polis soruşturma başlattı.

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